شيخ الأزهر يعزي في وفاة أحمد بن راشد آل مكتوم





تقدم فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة مغفور له بإذن الله شقيقه الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

ودعا فضيلة شيخ الأزهر المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان، معرباً عن صادق مواساته للدولة قيادة وشعباً في هذا المصاب الأليم.

"إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ"