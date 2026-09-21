ديوان حاكم أم القيوين ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم





نعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين ، المغفور له بإذن اللّٰه تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم (الاثنين).

وأصدر الديوان البيان التالي:

بسم اللّٰه الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي). صدق اللّٰه العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء اللّٰه وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، المغفور له بإذن اللّٰه تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم.

ويعرب ديوان صاحب السمو حاكم أم القيوين عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد

آل مكتوم، نائب رئيس الدولة, رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي, رعاه اللّه، وإلى عموم آل مكتوم الكرام .

وقد أعلن الديوان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام في أم القيوين لمدة عشرة أيام اعتباراً من اليوم الاثنين، إِنّا لِلّهِ وَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.