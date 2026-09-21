ديوان حاكم عجمان ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم (الاثنين).

وأصدر الديوان البيان التالي:

بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي) صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافته المنية اليوم.

ويعرب ديوان صاحب السمو حاكم عجمان عن خالص تعازيه ومواساته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإلى عموم آل مكتوم الكرام، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم غفرانه، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.