سلطان عمان يُعزّي محمد بن راشد في وفاة الشيخ أحمد بن راشد

بعث حضرةُ جلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، برقية تعزية ومواساة إلى صاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم إمارة دبي، رعاه الله، في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

وأوردت وكالة الأنباء العمانية، أن جلالة سلطان عمان، أعرب خلال البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته لصاحب السُّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، داعيًا المولى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويُلهم سُموّه وكافة أفراد أسرته الصبر والسّلوان.