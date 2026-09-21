ديوان حاكم الشارقة ينعى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم

نعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الذي وافته المنية اليوم (الاثنين) 10 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

وفيما يلي نص البيان: بسم الله الرحمن الرحيم "يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي" صدق الله العظيم.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي وافاه الأجل المحتوم اليوم الاثنين 10 ربيع الآخر 1448 هجرية الموافق 21 سبتمبر 2026 ميلادية.

ويتقدم ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة بصادق العزاء والمواساة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وأهل الفقيد وذويه، وعموم آل مكتوم الكرام، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم آل مكتوم الكرام الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون.