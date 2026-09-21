مكتوم بن محمد: الإمارات فقدت أحمد بن راشد عضيد حكّام دبي

نعى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، المغفور له، بإذن الله تعالى، الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أنه كان عضيداً لحكّام دبي، ومساهماً في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات، وأحبّه أهل دبي وأحبّ أهلها.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "فقدت الإمارات ودبي اليوم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، الذي كان عضيداً لحكّام دبي، ومساهماً في تأسيس القوات المسلحة في دولة الإمارات. أحبّه أهل دبي وأحبّ أهلها، وظلّت سيرته العطرة حاضرةً لدى كل من عرفه".

وأضاف سمو الشيخ مكتوم بن محمد: "غاب الشيخ أحمد عن أعيننا، ولكنه باقٍ في قلوبنا ودعائنا. نسأل الله عز وجل أن يتغمّده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهمنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".