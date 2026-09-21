محمد بن زايد ناعياً أحمد بن راشد: ستظل إسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، مؤكداً أن مآثره ستظل حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خالص التعازي والمواساة إلى أخي محمد بن راشد وعموم آل مكتوم الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، ستظل مآثره حاضرة في الذاكرة وإسهاماته الوطنية شاهدة على مسيرة حافلة بالعطاء، نسأل الله له الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان".