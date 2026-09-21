معرض واجهة التعليم ينطلق غداً بمشاركة 580 جامعة ومؤسسة

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطلق غداً الثلاثاء النسخة الثانية عشرة من معرض واجهة التعليم، الذي تنظمه منصة "واجهة التعليم" على مدى يومين في مركز أدنيك أبوظبي.

وتشهد النسخة الجديدة مشاركة 580 جامعة ومؤسسة تعليمية من داخل الدولة وخارجها، لتقدم للطلبة وأولياء الأمور فرصة مباشرة للتعرف إلى البرامج الأكاديمية، والتخصصات المستقبلية، والمنح الدراسية، ومتطلبات القبول، والمسارات التعليمية والمهنية التي تتوافق مع احتياجات سوق العمل.

ويتضمن المعرض 22 مشروعاً مبتكراً تقدمها وزارة التربية والتعليم ونخبة من أبرز الجامعات في الدولة، بما يعكس جهود المؤسسات التعليمية الوطنية في دعم البحث والتطوير، وتشجيع الابتكار، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة التعليم وإعداد الطلبة لمتطلبات المستقبل.

وتُقام النسخة الثانية عشرة تحت شعار "التعليم والأسرة"، انسجاماً مع إعلان عام 2026 "عام الأسرة" في دولة الإمارات، وتأكيداً على الدور الأساسي للأسرة في دعم الأبناء ومساعدتهم على اتخاذ قرارات واعية بشأن مساراتهم الأكاديمية والمهنية.

ويتيح المعرض منصة تفاعلية تجمع الطلبة وأولياء الأمور بالجامعات والمؤسسات الأكاديمية والجهات الحكومية والخبراء، ويوفر لهم فرصة الاطلاع على أحدث التخصصات والبرامج التعليمية، إلى جانب التعرف إلى الفرص التدريبية والمهنية والابتكارات التي تسهم في رسم ملامح مستقبل التعليم.

كما يسلط المعرض الضوء على عدد من الموضوعات المرتبطة بمستقبل التعليم وسوق العمل، وفي مقدمتها التخصصات المستقبلية، والمهارات المطلوبة للوظائف الناشئة، والذكاء الاصطناعي، والابتكار، وريادة الأعمال، وأهمية التكامل بين الأسرة والمؤسسات التعليمية في توجيه الطلبة وتمكينهم.

وتواصل "واجهة التعليم"، منذ انطلاقها عام 2014، دورها بوصفها منصة وطنية تجمع مختلف أطراف المنظومة التعليمية تحت سقف واحد، وتسهم في ربط الطلبة بالفرص الأكاديمية والمهنية، وتعزيز الشراكة بين المؤسسات التعليمية والجهات الوطنية، دعماً لتوجهات دولة الإمارات نحو بناء اقتصاد معرفي مستدام وإعداد أجيال مؤهلة لقيادة المستقبل.