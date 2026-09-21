ولي عهد رأس الخيمة يستقبل الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "UKM"





استقبل سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، اليوم، في مجلس ند الحبّي، نيكيتا مازيبين، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "UKM".

جرى خلال اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في عدد من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض أبرز التوجهات الاقتصادية العالمية، إلى جانب مناقشة دور التكنولوجيا الحديثة والابتكار الرقمي في دعم النمو الاقتصادي، وتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية وقدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في الأسواق المحلية والعالمية.

حضر اللقاء الشيخ أرحمه بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.