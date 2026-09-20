وفد بلدية عجمان يطلع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي بمؤتمر ومعرض "HUAWEI CONNECT 2026"

اطلع وفد دائرة البلدية والتخطيط -عجمان خلال زيارته، مؤتمر ومعرض "HUAWEI CONNECT 2026" بمدينة شنغهاي بجمهورية الصين الشعبية على أحدث التقنيات والابتكارات في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتعرف على التجارب والممارسات العالمية في توظيف الحلول التقنية الحديثة، انسجامًا مع توجهات الدائرة لتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الحلول الرقمية المتقدمة في تطوير منظومة العمل والخدمات.

ضم الوفد الذي ترأسه سعادة عبدالرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، كلًا من الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة، وسعادة يوسف محمد الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الإيجاري، وإبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع.

وشاهد الوفد خلال جولته في المعرض المصاحب للمؤتمر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة والشبكات والبنية التحتية الرقمية وإنترنت الأشياء، والحلول والتطبيقات التقنية الحديثة، وأحدث التوجهات والتجارب العالمية.

وأكد سعادة عبدالرحمن النعيمي، أن زيارة الوفد تأتي في إطار العمل المستدام لتعزيز التعاون والشراكات مع الجهات الرائدة في المجالات الحيوية، ودعمًا لتبادل المعرفة والخبرات مع الشركات العالمية المتخصصة، بما يمكن الدائرة من مواكبة التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

وعبر عن حرص دائرة البلدية والتخطيط -عجمان، على مواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من التجارب العالمية المتقدمة، وتعزيز تبادل الخبرات للتطوير منظومات العمل والاستفادة من الحلول التقنية الحديثة.

وعقد وفد الدائرة، على هامش المؤتمر، اجتماعًا مع ستيفن شين جيانفينغ، نائب الرئيس، وحدة أعمال رقمنة الخدمات العامة الحكومية، قسم تطور السوق الدولي، في شركة هواوي، ومجموعة من الخبراء والمختصين، جرى خلاله استعراض أحدث التقنيات والحلول الذكية، بما يشمل شبكات الاتصال والألياف والـWi-Fi، وإنترنت الأشياء والحساسات الذكية، ومراكز القيادة والتحكم، وتحليل البيانات، إلى جانب التعرف على تطبيقات وحلول ذكية في مجالات التفتيش والرقابة وإدارة العمليات.

كما اطلع الوفد على أفضل الممارسات في المجال الإعلامي، وأحدث التقنيات في الإعلام والتسويق الرقمي، إلى جانب أساليب الرصد والتحليل وقياس التفاعل والاتجاهات، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في دعم الاتصال المؤسسي وتطوير الخطط والإستراتيجيات الإعلامية.