أنور قرقاش: التوجه الاستثماري للإمارات في أفريقيا قصة نجاح متميزة

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن التوجه الاستثماري والتنموي والإنساني للإمارات تجاه القارة الأفريقية يمثل قصة نجاح متميزة.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس" :"يمثل التوجه الاستثماري والتنموي والإنساني للإمارات تجاه القارة الأفريقية قصة نجاح متميزة. فقد أدركت الإمارات مبكراً أن العالم يتغير، وأن التواصل مع أفريقيا وبناء الشراكات معها لا ينبغي أن يمر عبر البوابة الأوروبية والغربية.

وأضاف" واليوم، يتجاوز حجم التبادل التجاري السنوي بين الإمارات والقارة 107 مليارات دولار، فيما تقترب الاستثمارات الإماراتية فيها من 150 مليار دولار".

وتابع معاليه: "نجاح آخر لسياسة إماراتية تنوّع الشراكات وتعمّق التعاون وتبني جسوراً مباشرة مع عالم متغير".