من هو عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي بالإنابة؟

بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تكليف عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي.

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - حفظه الله - يكلف الأخ عبدالرحمن صالح آل صالح مديراً عاماً بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي".

وأضاف سموه: "كما نشكر الأخ محمد الشيباني على جهوده خلال الفترات الماضية في هذا المنصب وجميع المناصب الأخرى ونقول له : "شكراً، وما قصرت".

من هو عبدالرحمن صالح آل صالح؟

يتولى معالي عبدالرحمن صالح آل صالح منصب المدير العام لدائرة المالية في حكومة دبي منذ العام 2009، وهو عضو في كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومجلس الشؤون الاستراتيجية لإمارة دبي، واللجنة العليا للسياسة المالية في إمارة دبي، كما يشغل عضوية عدد من مجالس الإدارة المرموقة، مثل مجلس إدارة دبي العالمية، ومجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، ومجلس إدارة شركة بترول الإمارات الوطنية (إينوك)، ومجلس إدارة في مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية.

ويشغل آل صالح منصب نائب رئيس مجلس إدارة صندوق دبي للاستثمارات، ومنصب رئيس مجلس إدارة جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.

وكان آل صالح عُيّن في 2018، بموجب مرسوم رئاسي، نائباً لرئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

تولّى في السابق مناصب مالية ومحاسبية في عدد من الجهات الحكومية على المستويين المحلي والاتحادي، منها منصب المدير التنفيذي الأول للشؤون المالية والإدارية في جمارك دبي، كما ترأس عددًا من اللجان، من أبرزها لجنة الضريبة على القيمة المضافة في جمارك دبي، وأشرف على عدد من اللجان التنظيمية والاستراتيجية الأخرى وشارك فيها، كلجنة السياسة الائتمانية التنفيذية وفريق عمل الضرائب غير المباشرة.

آل صالح هو زميل المعهد القانوني للمحاسبين الإداريين في المملكة المتحدة، ويحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من الجامعة الأمريكية في الشارقة.​