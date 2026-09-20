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هزاع بن زايد: «الرسائل» دروس ملهمة في خدمة الوطن والناس

  • سموه: رؤية صادقة تؤكد أن العمل المخلص يبقى أثراً نبيلاً للأجيال
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البيان
دبي

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، أن كتاب «الرسائل» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يحمل خلاصة تجربة ثرية في القيادة والحياة، ودروس ملهمة في خدمة الوطن والناس.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «سعدنا بصدور رسائل «علمتني الحياة» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونعتز برسالته الكريمة، بما تحمله من حكمة وخلاصة تجربة ثرية في القيادة والحياة، ودروس ملهمة في خدمة الوطن والناس، ورؤية صادقة تؤكد أن العمل المخلص يبقى أثراً نبيلاً للأجيال».