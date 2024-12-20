تنفيذ أول مشروع في المنطقة لاستزراع لؤلؤ محار المياه العذبة في أبوظبي

أعلنت هيئة البيئة - أبوظبي عن تنفيذ أول مشروع في المنطقة لاستزراع محار اللؤلؤ في المياه العذبة بمنطقة الفاية، وذلك في إطار جهودها لتعزيز مكانة العاصمة وريادتها في مجال الاستزراع المستدام لمحار اللؤلؤ وضمن إطار سياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية لإمارة أبوظبي لدعم استدامة قطاع الاستزراع.

ويعد المشروع امتدادا لمركز لؤلؤ أبوظبي في المرفأ، الذي تم إنشاؤه عام 2007 بهدف استزراع محار اللؤلؤ المحلي حيث سيتم تخصيص هذا المشروع لاستزراع أنواع جديدة من المحار في الإمارة.

ويضم المشروع منشأة استزراع داخلية تحتوي على 10 وحدات بطاقة استيعابية 10000 محارة بالإضافة إلى قسم عزل صحي ومرافق بحثية وإدارية مساندة، حيث نجح المشروع حتى الآن في إنتاج حوالي 8,500 محارة مياه عذبة.

وقالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي إن مركز لؤلؤ أبوظبي يعتبر الأول في منطقة الشرق الأوسط بمجال استزراع لؤلؤ محار المياه العذبة، ويهدف إلى دعم الدراسات والأبحاث في مجال الاستزراع المستدام للمحار ويعزز من ريادة الإمارة في تطوير التقنيات والقدرات الوطنية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن الهيئة ركزت خلال السنوات الماضية على استزراع محار اللؤلؤ المحلي في مركز لؤلؤ أبوظبي بالمرفأ حيث نجحت في اكتساب المعرفة والخبرة الضرورتين لإنتاج لؤلؤ بجودة عالية وبطرق مستدامة الأمر الذي دفع لتوسيع نطاق عمليات الاستزراع التي يجريها المركز لتضم أنواعاً جديدة من المحار المنتِج للؤلؤ مثل محار المياه العذبة وذلك بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 محارة بنهاية العام الجاري .

وأوضحت أنه تم تصميم المشروع الجديد مع وضع مبادئ الاستدامة في الاعتبار حيث يستخدم المشروع المياه التي يتم تصريفها من وحدات الاستزراع لأغراض الري مما يخلق تأثيرا بيئيا إيجابيا ويعزز من جهود الحفاظ على المياه والممارسات المستدامة من خلال إعادة استخدام المياه.

ويقوم المشروع باستزراع أنواع من المحار الصيني والهندي حيث تنتج كل محارة ما بين 15 إلى 20 لؤلؤة تتميز بأشكالها وأحجامها وألوانها المتنوعة.