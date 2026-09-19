حمدان بن محمد يعلن عن ثاني قرى راشد في زنجبار لتوفير حياة كريمة

أعلن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن ثاني قرية من قرى راشد في زنجبار لتوفير حياة كريمة، تخليداً لإرث المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، في العمل الانساني من خلال إنشاء قرى نموذجية توفر مقومات الحياة الكريمة للأسر من سكن وتعليم ورعاية صحية وخدمات اجتماعية .

ونشرسموه فيديو عبر حسابه على "انستغرام"، قال فيه:" الخير لا يتوقف حيث يبدأ يصنع طريقه ويترك أثراً يمتد.. واليوم نعلن عن ثاني قرية "قرى راشد" في زنجبار، لتوفير حياة كريمة.. تعليم وتدريب.. فرص عمل.. منازل مستدامة.. تمكين واستقرار، يستمر العطاء ويبقى الأثر".