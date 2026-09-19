محمد بن راشد لشباب دبي: أنتم أبناء الكبار الذين رفضوا بقاء دبي أسيرة للألم والقسوة

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى أبنائه شباب وشابات دبي حكى لهم فيها سموه قصة "سنوات البطاقة" عقب انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، واندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.

وقال سموه في الرسالة:

"هذه رسالة إلى أحبتي وأحبابي وأبنائي شباب وشابات دبي.

أحكي لكم فيها قصة سنوات البطاقة.

تعرضت دبي لضربتين متتاليتين. الأولى انكسار اقتصاد دبي بسبب انهيار صناعة اللؤلؤ، والثانية اندلاع الحرب العالمية التي قطعت الإمدادات وأوقفت خطوط التجارة.

تخيلوا يا أبناء دبي مدينة كاملة يعتمد معظم سكانها على تجارة اللؤلؤ، ثم يفقد البحر قيمته ويفقد اللؤلؤ أهميته.

هي سنوات مرت على أهاليكم وآبائكم وأجدادكم انتشر فيها الفقر والجوع والمرض، وكانوا يسمونها سنوات البطاقة لأن الشيخ راشد بتوجيهات من الشيخ سعيد رحمهما الله كان يوزع البطاقات على الأسر من أجل الحصص الغذائية المحددة والبسيطة المخصصة لهم.

رأى راشد وأهل دبي كيف يمكن أن تنهار الاقتصادات التي تعتمد على مورد واحد. رأى راشد ماذا يمكن للفقر أن يفعل بالناس، وقرر ألا يراه مرة أخرى.

أبنائي وأحبابي، عندما ترون اليوم دبي بأبراجها الشاهقة وعمرانها العظيم ومطاراتها العالمية وموانئها الكبرى، تذكروا أن هذه المدينة عرفت الجوع والفقر والمرض، لكنها امتلكت الرجال والنساء الذين رفضوا أن يكونوا أسرى لتلك الظروف.

واليوم أنتم الرجال والنساء الذين تقودون المستقبل. أنتم أبناء الكبار الذين رفضوا أن تبقى دبي أسيرة للألم والقسوة.

أحكي لكم هذه القصة يا أحبابي كي لا ننسى. لأن النسيان بداية الغرور، والغرور بداية التراجع.

ومن يعيش سنوات البطاقة قادر أن يصنع سنوات الرفاه والسعادة".

المحب لكم محمد بن راشد آل مكتوم.