الإمارات وكندا تبحثان توسيع الشراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة

عقد عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، لقاءات واجتماعات مع عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة قطاعات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والمستثمرين والمؤسسات البحثية الكندية والشركات، لبحث سبل تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وكندا، واستكشاف فرص جديدة لبناء شراكات استراتيجية وتعزيز التعاون بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.



والتقى شرف بمارك شان، نائب الوزير المساعد، ممثلاً عن وزير الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي، وسعادة ريك غلوماك، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في مقاطعة بريتيش كولومبيا، إلى جانب عدد من قادة القطاع الخاص والاستثمار، من بينهم كريس أرسينو، الشريك والرئيس التنفيذي لشركة "Inovia Capital"، وأيدن غوميز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Cohere"، وجان لو بوثيلييه، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "Qohash".



كما عقد لقاءات مع قيادات عدد من المؤسسات الكندية الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بما في ذلك "Mila" و"Vector Institute" و"CIFAR" و"Amii"، لبحث فرص تعزيز التعاون في مجالات البحث العلمي، وتطوير المواهب والكفاءات، والابتكار، وتسريع الانتقال من البحث والتطوير إلى تطبيقات وحلول عملية.

حلول



وتناولت المباحثات سبل توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار في تطوير حلول تسهم في تعزيز جودة الحياة، إلى جانب استكشاف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص التعاون بين المؤسسات الحكومية والبحثية والشركات والقطاع الخاص في البلدين.



كما تركزت اللقاءات على الانتقال من تبادل المعرفة والخبرات إلى تطوير شراكات عملية ومستدامة تسهم في تحقيق منافع ملموسة، وتعزيز التكامل بين دولة الإمارات وكندا في قطاعات المستقبل.



وأكد سعادة عمران شرف أهمية مواصلة الحوار بين البلدين بشأن التطورات التكنولوجية المتسارعة، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى الجانبين، بما يدعم تطوير حلول مبتكرة تستجيب للاحتياجات المستقبلية وتعزز القدرة على تحويل الابتكار إلى تطبيقات عملية ذات أثر إيجابي على المجتمعات.



كما شملت الزيارة مشاركة دولة الإمارات في ملتقى ALL IN 2026 للذكاء الاصطناعي، الذي استضافه قصر المؤتمرات في مونتريال يومي 16 و17 سبتمبر، بوفد ترأسه عمران شرف، وبحضور عبد الرحمن علي النيادي، سفير دولة الإمارات لدى كندا، والمهندس سعيد محمد السويدي، الممثل الدائم للدولة لدى منظمة الطيران المدني الدولي "الإيكاو".



وشارك عمران شرف في الملتقى كمتحدث رئيسي، حيث استعرض رؤية دولة الإمارات بشأن الذكاء الاصطناعي المسؤول، مؤكداً الدور المحوري لهذه التكنولوجيا في مستقبل المجتمعات والدول والاقتصادات، وأهمية مواكبة التطورات المتسارعة والفرص والتحديات المصاحبة لها.

وشدّد سعادته على ضرورة تطوير أطر الحوكمة بالتوازي مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أهمية وضع أطر فاعلة تضمن تطوير هذه التكنولوجيا ونشرها واستخدامها بصورة آمنة ومسؤولة، مع الحفاظ على بيئة مرنة ومحفزة للابتكار.



وأشار إلى أن التعاون الدولي في هذا المجال بات ضرورة تفرضها سرعة تطور الذكاء الاصطناعي، واتساع نطاق استخداماته، وسهولة الوصول إليه، داعياً إلى تعزيز التقارب بشأن المعايير والمبادئ الأخلاقية، مع مراعاة اختلاف السياقات والقيم والأنظمة الوطنية، بما يسهم في الحد من المخاطر ويضمن توظيف هذه التكنولوجيا لخدمة المجتمعات وتحقيق المنفعة المشتركة.



وفي إطار المشاركة الإماراتية في الملتقى، شكّل جناح دولة الإمارات منصة للتعريف بتجربة الدولة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة، واستعراض مجموعة من المبادرات والحلول والتطبيقات المبتكرة التي تطورها مؤسسات إماراتية حكومية وخاصة، كما أتاح فرصاً لتبادل المعرفة والخبرات وتعزيز الروابط بين منظومات التكنولوجيا والبحث العلمي والأعمال في دولة الإمارات وكندا.



ويُعد ALL IN أحد أبرز ملتقيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في كندا، وقد استقطبت نسخته لعام 2026 أكثر من 7500 مشارك من صناع القرار والباحثين وواضعي السياسات والمستثمرين، وتضمنت 260 متحدثاً، إلى جانب كلمات رئيسية وجلسات نقاشية وورش عمل.







