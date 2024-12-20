طحنون بن زايد: الإمارات تعمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل

ترأس سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي رئيس مجلس إدارة شركة "إم جي إكس" الاجتماع الختامي لمجلس إدارة الشركة لهذا العام.

وأكد سموه، خلال الاجتماع، أن دولة الإمارات تعمل على تحقيق الريادة العالمية في مجال التطوير والابتكار في تكنولوجيات المستقبل، وعلى تعزيز استدامتها وتنافسيتها ومكانتها كمركز عالمي للعلوم والتكنولوجيا، علاوة على تأهيل القدرات الوطنية وتمكين مطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال وشركات التكنولوجية الناشئة من تطوير أعمالهم في رحلة التحول الرقمي.

وقال سموه إن شركة "أم جي أكس" تسير بخطوات ثابتة وفق الخطط الموضوعة لتصبح إحدى أبرز الشركات العالمية التي تعمل على تسريع التحول التكنولوجي على مستوى العالم، وذلك من خلال تمكين البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا المتقدمة بالاستثمارات التي تدفع إلى الوصول لحلول في القطاعات الصناعية والإنتاجية بما يعزز من جودة ورفاهية حياة البشر، ويحقق مستقبلا مزدهرا للمجتمعات كافة.

حضر الاجتماع معالي خلدون خليفة المبارك نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، وأعضاء المجلس كل من معالي جاسم محمد بوعتابة الزعابي، والسيد بينج شياو، والسيد مارتن إيدلمان، والسيد أحمد يحيى الإدريسي.

واستعرض المجلس، خلال الاجتماع، الأداء التجاري والمالي للشركة لعام 2024، واستثماراتها وشراكاتها القائمة، كما أقر عددا من الاستثمارات الجديدة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة بما يتماشى مع استراتيجية الشركة المعتمدة.

وقال أحمد يحيى الإدريسي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة "إم جي إكس": نحرص في "إم جي إكس" على تنفيذ إستراتيجية استثمارية تدعم رواد الأعمال في مجال الذكاء الاصطناعي، والعمل بشكل وثيق مع شركائنا العالميين في مجالات الاستثمار والبنية التحتية والتكنولوجيا، بما يلبي طموحاتنا في أن نساهم بدور فاعل في الثورة التكنولوجية القادمة.

وكان مجلس الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في إمارة أبوظبي قد أعلن عن تأسيس شركة "إم جي إكس" في مارس 2024؛ ويتولى المجلس الذي تأسس في يناير من عام 2024 برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي، مسؤولية تطوير وتنفيذ السياسات والإستراتيجيات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في أبوظبي.