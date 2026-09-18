رئيس الدولة ورئيس وزراء الهند يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اتصالاً هاتفياً مع دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند تناولا خلاله علاقات التعاون وفرص تعزيزها في إطار "الشراكة الإستراتيجية الشاملة" و"اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة" بين دولة الإمارات والهند بما يخدم مصالحهما المتبادلة.

كما هنأ سموه رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال الاتصال بمناسبة يوم ميلاده متمنياً له دوام الصحة والتوفيق في مواصلة جهوده من أجل تعزيز التقدم الذي تشهده الهند وازدهارها وتحقيق تطلعات شعبها.

من جانبه، أعرب رئيس وزراء الهند عن شكره لسموه وتقديره لما أبداه من مشاعر طيبة مؤكداً حرصه المتبادل على مواصلة العمل معاً للبناء على ما تحقق من تطور في العلاقات الثنائية لما فيه الخير للبلدين وشعبهما.

كما بحث الجانبان عدداً من القضايا والتطورات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها الجهود المبذولة لترسيخ أسباب الأمن والاستقرار الإقليميين.