قرقاش: محمد بن راشد قائد ومعلم وطاقته الإيجابية مصدر إلهام لا ينضب

أعرب معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن سعادته، بإهداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كتاب سموه الجديد "الرسائل" إلى معاليه، مؤكداً أن سموه قائد ومعلم، وشخصية نادرة، تتحدث إنجازاته عنه، وتبقى رؤيته وطاقته الإيجابية مصدر إلهام لا ينضب.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "أسعدني كثيراً إهداء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حفظه الله، لكتابه الجديد، ولهذا الإهداء مكانة خاصة في نفسي: فأنا الذي أحب القراءة وأعشق الكتاب، أعتز أكثر حين يكون الكتاب وإهداؤه من قائد تشرفت بالعمل معه سنوات طويلة، وتعلمت منه الكثير، ونهلت من حكمته وإيجابيته وشغفه الدائم بالإنجاز".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "الشيخ محمد بن راشد قائد ومعلم، وكان العمل معه أثر أعتز به وأحمله معي. شخصية نادرة، تتحدث إنجازاته عنه، وتبقى رؤيته وطاقته الإيجابية مصدر إلهام لا ينضب".