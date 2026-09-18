دبي.. القبض على 3 متهمين بالسرقة خلال 4 دقائق من تلقي البلاغ

ألقى فريق دوريات السكوتر الكهربائي بمركز شرطة نايف، القبض على 3 متهمين بسرقة مبلغ مالي قدره 190 ألف درهم، وذلك خلال مدة زمنية لم تتجاوز الــ4 دقائق من تلقي البلاغ في غرفة العمليات.

وتعود تفاصيل الواقعة، حين ورد بلاغ إلى غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات يُفيد بوقوع جريمة سرقة ضمن اختصاص مركز شرطة نايف، وعلى الفور تم تعميم أوصاف المتهمين على الدوريات، وتمكنت دورية السكوتر الكهربائي من الوصول إلى محيط الواقعة في زمن استجابة لم يتجاوز الدقيقتين، والانتشار بالمنطقة، ثم ضبط المتهمين الثلاثة خلال دقيقتين أخريين، وبحوزتهم المبلغ المالي.

وأكد العميد خبير عمر موسى عاشور، مدير مركز شرطة نايف، أن سرعة ضبط المتهمين واسترداد المبلغ المسروق تعكس جاهزية الفرق الميدانية وكفاءة منظومة الاستجابة للبلاغات، مُشيراً إلى أن المركز يولي متابعة أداء الدوريات والإشراف على انتشارها الميداني أهمية كبيرة، بما يضمن سرعة التعامل مع البلاغات وتعزيز الحضور الأمني في المناطق الحيوية والأسواق ذات الكثافة العالية.

وأضاف أن مشروع دوريات السكوتر الكهربائي يمثل أحد الحلول الميدانية الفاعلة التي تسهم في سرعة الوصول إلى مواقع البلاغات، لا سيما في المناطق التي تتميز بكثافة الحركة ووجود الأسواق والأزقة الضيقة، مؤكداً استمرار المركز في دعم وتطوير أساليب العمل الميداني بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع من مستوى الكفاءة الأمنية.