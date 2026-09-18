محمد بن راشد يطلع على مشروع بحثي يوثّق الجذور التاريخية للخزام

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، على مشروع بحثي يوثّق الجذور التاريخية للخزام، ويرصد تطوّر استخداماته ودلالاته ورمزيته الثقافية والاجتماعية، ويبرز مكانته في حياة إنسان هذه الأرض وارتباطه ببيئتها وهويتها، ومسيرة انتقاله عبر الأجيال وصولاً إلى حضوره في المجتمع الإماراتي اليوم.

كما اطلع سموه على محاور المشروع التي شملت نتائج البحث والتوثيق، والمراحل التي مرّ بها الخزام عبر الزمن، وأساليب صناعته التقليدية، وجهود الحرفيين والحرفيات في الحفاظ على مهارات هذه الحرفة ونقلها عبر الأجيال، إضافة إلى إسهامات رواد الأعمال والمصممين الإماراتيين في إعادة تقديم الخزام من خلال تصاميم ومنتجات معاصرة، تعزز حضوره وتعرّف العالم بقيمته ومكانته.

ويوثّق المشروع تطوّر الخزام عبر ثلاث مراحل رئيسية؛ بدأت بالمرحلة الوظيفية وارتباطه بقيادة الإبل والتنقّل في البيئة الصحراوية، ثم انتقاله إلى المرحلة الاجتماعية بوصفه جزءاً من المظهر السائد في حياة أهل المنطقة، وصولاً إلى مرحلته الرمزية الحديثة وحضوره بوصفه عنصراً مميزاً في الهوية الإماراتية.