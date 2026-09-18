فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء تنطلق 6 أكتوبر

برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، تنعقد النسخة الأكبر من الأسبوع العالمي للغذاء من 6 إلى 8 أكتوبر 2026، في مركز أدنيك أبوظبي.

وتنظم مجموعة «أدنيك»، إحدى شركات «مُدن» الحدث، بشراكة استراتيجية مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.

واستناداً إلى النجاح الكبير الذي حققته نسخة عام 2025، والتي شهدت مشاركة أكثر من 2,000 عارض وعلامة تجارية من 75 دولة، واستقطبت أكثر من 40,000 زائر، وأسفرت عن إبرام اتفاقيات بقيمة 6.6 مليارات درهم، يعود الأسبوع العالمي للغذاء في عام 2026 بأكبر نسخة له منذ انطلاقه، حيث يشهد توسيع نطاقه، ليشمل بُعداً جديداً موجهاً للمستهلكين، إلى جانب منصته الراسخة للأعمال والتجارة والاستثمار وصناعة السياسات.

وأكد الدكتور طارق أحمد العامري، المدير العام لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بالإنابة، أن الأسبوع العالمي للغذاء يجسد رؤية إمارة أبوظبي في بناء منظومة غذائية أكثر استدامة وابتكاراً مع تعزيز جاهزية سلاسل الإمداد.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أدنيك»: «أصبح الأسبوع العالمي للغذاء حدثاً محورياً يجسد جهود أبوظبي، ويرسخ مكانتها مركزاً عالمياً، حيث يجمع الشركات والمستثمرين والمبتكرين والمشترين والعلامات التجارية لفتح آفاق جديدة للتجارة والاستثمار، والوصول إلى الأسواق.

ومن خلال ربط جميع حلقات سلسلة القيمة الغذائية يسهم الحدث في تعزيز دور أبوظبي محفزاً للابتكار والتعاون والنمو المستدام في قطاع الغذاء العالمي».