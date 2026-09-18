سلطان بن أحمد يشيد بالنتائج النوعية لمدينة الشارقة للإعلام

أشاد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، بالنمو المستمر الذي حققته مدينة الشارقة للإعلام «شمس»، في مؤشرات نوعية تشمل عدد الشركات النشطة، التي وصلت إلى أكثر من 23 ألف شركة، يمثل أصحابها 171 جنسية، ونمواً بنسبة 81.6 % في تجديد التراخيص بين عامي 2022 و2025، الأمر الذي يثبت قدرة «شمس» على توفير أفضل بيئات الأعمال والإبداع ضمن منظومة متكاملة.

وقال سموه: «إن ما تحققه مدينة الشارقة للإعلام «شمس» اليوم هو امتداد لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي وضعت الإنسان والمعرفة والثقافة في صميم مسيرة التنمية في الإمارة، وننظر إلى هذه المؤشرات باعتبارها انعكاساً لقدرة الشارقة على بناء بيئة اقتصادية وإبداعية، تستقطب الأفكار والكفاءات والاستثمارات من مختلف أنحاء العالم، وتحولها إلى فرص وقيمة مستدامة».

وأكد راشد عبدالله العوبد، مدير عام مدينة الشارقة للإعلام، أن المؤشرات المحققة تمثل نتيجة لمسار متكامل من التطوير والتحول المستمر في نموذج عمل المدينة.