«الإمارات للفضاء» تعزز جهودها في خدمة المجتمعات لإدارة الكوارث

اختتمت وكالة الإمارات للفضاء برنامجاً تدريبياً إقليمياً متخصصاً بدعم من وكالة الإمارات للمساعدات الدولية في «استخدام تقنيات الفضاء وبيانات الأقمار الاصطناعية لدعم إدارة الكوارث والاستجابة للطوارئ»، عُقد في العاصمة الغانية أكرا، بالتعاون مع كل من المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا «NADMO»، وبرنامج الأمم المتحدة لاستخدام المعلومات الفضائية في إدارة الكوارث والاستجابة في حالات الطوارئ «UN-SPIDER».

وقال المهندس سالم بطي سالم القبيسي، مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: «يجسد هذا البرنامج التزام دولة الإمارات بتسخير قدرات قطاع الفضاء لخدمة المجتمعات، وتعزيز قدرتها على الاستعداد للكوارث والاستجابة لها، ومن خلال رئاسة دولة الإمارات للميثاق الدولي للفضاء والكوارث الكبرى نحرص على تحويل التعاون الدولي والخبرات والتقنيات الفضائية المتقدمة إلى أدوات عملية، تمكن الجهات المعنية من الوصول إلى المعلومات الفضائية، والاستفادة منها بسرعة وفاعلية عندما تكون الحاجة إليها في أعلى مستوياتها».

وأضاف: «تكمن القيمة الحقيقية لهذه البرامج في الانتقال من المعرفة إلى التطبيق، إذ أتاح التدريب للمشاركين التعامل بصورة مباشرة مع الأدوات والإجراءات المستخدمة أثناء تفعيل الميثاق، وتبادل الخبرات ضمن بيئة عملية تحاكي تحديات الاستجابة الفعلية للكوارث».

بدوره قال الرائد المتقاعد الدكتور جوزيف بيكاني كويون، مدير عام المنظمة الوطنية لإدارة الكوارث في غانا: «أظهر البرنامج القيمة العملية التي يمكن أن تضيفها بيانات الأقمار الصناعية والمعلومات الجيوفضائية إلى منظومة إدارة الكوارث».