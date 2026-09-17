مركز دبي للأمن الإلكتروني يطلق "إطار دبي للمهارات السيبرانية"





أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني، ضمن مشاركته في "جيسيك جلوبال 2026"، إطار دبي للمهارات السيبرانية، ليشكل مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية، بما يواكب احتياجات القطاع والمعايير الدولية المعترف بها.

ويقدم الإطار منهجية مشتركة لتحديد القدرات المطلوبة لمختلف الأدوار الوظيفية وقياسها، بما يمنح المختصين رؤية أوضح لفرص تقدمهم المهني، ويساعد جهات العمل على تحديد احتياجاتها وبناء كوادرها وفق أسس واضحة.

كما تستفيد من الإطار المؤسسات الأكاديمية ومزودو التدريب في مواءمة برامجهم مع متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز الترابط بين مخرجات التعليم واحتياجات القطاع.

ويغطي الإطار تسعة مسارات مهنية تضم أكثر من خمسين دورا وظيفيا ويشمل 40 مهارة ضمن ثلاثة مستويات؛ حيث يستند إلى مرجعيات دولية معتمدة في مجال أطر القوى العاملة والمهارات، ويوفر بذلك لغة مشتركة تجمع المختصين وجهات العمل والمؤسسات الأكاديمية ومزودي التدريب، وتوضح متطلبات الأدوار السيبرانية وآفاق التقدم فيها، بما يسهم في استقطاب المواهب والتخطيط لاحتياجات القوى العاملة مستقبلاً.

وقالت موزة الفلاسي، مدير التوعية والمهارات السيبرانية في مركز دبي للأمن الإلكتروني في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام": "يمثل إطار دبي للمهارات السيبرانية خطوة مهمة نحو بناء منظومة متكاملة تربط احتياجات سوق العمل بالمسارات المهنية والتعليمية، وتمنح المختصين رؤية أوضح لفرص تقدمهم، كما تساعد جهات العمل على تحديد القدرات التي تحتاجها لمواكبة التحولات المتسارعة في المجال".

وأضافت أن الإطار يسهم في تقريب مخرجات التعليم والتدريب من الاحتياجات الفعلية للقطاع، وإرساء أساس مشترك لاستقطاب المواهب وتأهيلها واستدامتها، بما يعزز جاهزية دبي للمستقبل الرقمي.