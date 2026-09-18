حكومة الفجيرة تطّلع على أنظمة التخطيط في ألمانيا

اطّلع الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي، مدير عام حكومة الفجيرة الرقمية، والدكتور أحمد حسن المرشدي، مدير عام مركز الفجيرة لنظم المعلومات الجغرافية، خلال زيارتهما مؤتمر ومعرض إنترجيو 2026، المقام في مدينة ميونيخ الألمانية، على مجموعة من الحلول والمنصات والتطبيقات التقنية المبتكرة، وبحث فرص الاستفادة منها في دعم المشاريع الاستراتيجية لإمارة الفجيرة، وتعزيز تكامل البيانات الحكومية، وتطوير منظومة التخطيط الحضري، ورفع كفاءة الخدمات الرقمية، ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.

تأتي الزيارة في إطار توجه حكومة الفجيرة لمواكبة أحدث التطورات العالمية في التقنيات الجيومكانية والحلول الرقمية المتقدمة، والاطلاع على أبرز الابتكارات في مجالات نظم المعلومات الجغرافية، والبيانات الجيومكانية، والتوأم الرقمي، والنمذجة ثلاثية الأبعاد، والذكاء الاصطناعي الجيومكاني، وتقنيات المسح المتقدم، وإدارة البنية التحتية والمدن الذكية.