انطلاق مهرجان الشيخ زايد 30 أكتوبر المقبل بفعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، تنطلق فعاليات مهرجان الشيخ زايد لموسم 2026/2027 يوم 30 أكتوبر المقبل، لتتواصل على مدى 136 يوماً حافلة بالفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية والأنشطة المتنوعة حتى 14 مارس 2027.

ويواصل المهرجان مسيرته كأحد أبرز الفعاليات التي تجمع الأسرة والمجتمع والزوار من مختلف أنحاء العالم، عبر برنامج متكامل يجمع بين الثقافة والترفيه والفنون والرياضات والمشاركات الدولية، إلى جانب الاحتفاء بالموروث الإماراتي الأصيل في أجواء تعكس قيم الانفتاح والتسامح والتواصل الحضاري التي تتميز بها دولة الإمارات.

ويقدم المهرجان منصة تلتقي فيها ثقافات الشعوب وتجاربها من خلال الأجنحة الدولية والمشاركات العالمية، بما يعزز مكانته جسراً للتعرف إلى مختلف الحضارات، ويجسد حضور التراث الإماراتي الأصيل ضمن تجربة تجمع الماضي والحاضر.

وتتحول ساحات المهرجان خلال أيامه إلى وجهة مفتوحة للعائلات والأفراد والسياح، بما تضمه من فعاليات ثقافية وترفيهية ورياضية، وعروض شعبية وفنية، وبرامج عائلية، وأنشطة تفاعلية، وأجنحة دولية، إلى جانب الاحتفالات والمناسبات الوطنية والمجتمعية، مع مجموعة من الفعاليات والبرامج الجديدة التي تضفي على كل موسم طابعاً خاصاً ومتنوعاً.

ويحظى التراث الإماراتي بحضور رئيسي في فعاليات المهرجان من خلال الفنون والحرف الشعبية، والصناعات التقليدية، والرياضات المرتبطة بالبيئة الإماراتية، مثل الهجن والصقور والموروث البحري، بما يتيح للأجيال الجديدة فرصة التعرف إلى تفاصيل الحياة الإماراتية القديمة، وتعزيز ارتباطهم بثقافة الدولة وهويتها.

كما يمنح المهرجان زواره من مختلف دول العالم فرصة الاستمتاع بمجموعة واسعة من الاحتفالات الشعبية والرسمية والمناسبات الوطنية، وفي مقدمتها احتفالات عيد الاتحاد ورأس السنة، إضافة إلى الفعاليات الرمضانية والحفلات الفنية والموسيقية التي تستضيف نخبة من نجوم الفن العربي والخليجي، إلى جانب العروض والبرامج الجماهيرية المتنوعة التي تقام في مختلف ساحاته وأجنحته.

وتتواصل العروض والفعاليات التي أصبحت جزءاً من ذاكرة زوار المهرجان، ومن أبرزها عروض الألعاب النارية والطائرات المسيرة والليزر، التي سجل بعضها أرقاماً قياسية عالمية ضمن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية.

ويولي المهرجان اهتماماً خاصاً بالعائلة باعتبارها محوراً رئيسياً في تجربته، حيث يوفر مساحات واسعة للترفيه والتعلم والتفاعل لمختلف الأعمار، ويتيح للأطفال والشباب فرصة اكتشاف جوانب من التراث الإماراتي والثقافات العالمية ضمن تجربة تجمع بين المعرفة والنشاط والمتعة.