محمد بن زايد ورئيس السنغال يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، فخامة باسيرو دوماي فاي رئيس جمهورية السنغال الذي يقوم بزيارة عمل إلى دولة الإمارات.

ورحب سموه، خلال اللقاء، بالرئيس السنغالي، متطلعاً إلى أن تسهم الزيارة في دفع مسارات التعاون التنموي بين البلدين بما يعود بالخير على شعبيهما.

وبحث سموه والرئيس باسيرو دوماي فاي، مختلف جوانب العلاقات الإماراتية ـ السنغالية، وفرص تطويرها خاصة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتنموية وغيرها من الجوانب الحيوية بما يخدم مصالح البلدين ورؤيتهما تجاه تحقيق التنمية والازدهار لشعبيهما.

كما تطرق اللقاء إلى استضافة دولة الإمارات "مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026" بالمشاركة مع السنغال نهاية العام الجاري، مؤكدين الرؤية المشتركة للبلدين بشأن قضية المياه وتحدياتها والتي تعد من أهم القضايا التي تتصل بالتنمية في البلدين والعالم.

وبحث الجانبان عدداً من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة، اهتمام دولة الإمارات بتعزيز تعاونها في المجالات التنموية مع دول القارة الأفريقية ومنها السنغال، انطلاقاً من نهج الدولة الراسخ في بناء شراكات تنموية فاعلة تحقق مصلحة الجميع في التقدم والازدهار.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.