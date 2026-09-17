بلدية دبي تطلق دليل تخضير المباني

أطلقت بلدية دبي دليل تخضير المباني القائمة في إمارة دبي (Dubai Green Building Guidelines)، في توجه استراتيجي يستهدف تحويلها إلى مبانٍ أكثر استدامة وكفاءة، مع تحقيق فوائد بيئية، واقتصادية، وتشغيلية متكاملة تدعم رؤية دبي للتنمية الحضرية المستدامة.

وترسّخ مساعي وجهود بلدية دبي لتطوير قطاع البناء والتشييد ليكون أكثر ريادة وتقدماً وتنافسية عالمياً، وتعزيز الاستدامة البيئية والعمرانية، بما ينعكس إيجاباً على جودة حياة مجتمع دبي.

ويهدف الدليل إلى الارتقاء بالمستقبل العمراني والإنشائي، وتطوير الأداء التشغيلي للمباني القائمة، مع تحقيق التوازن الأمثل بين متطلبات الاستدامة والجدوى الاقتصادية للمُلاك والمستثمرين.

كما يوفر إطاراً عملياً تفصيلياً لتحديث وتهيئة المباني القائمة لتصبح أكثر استدامة، مقدماً أفضل الممارسات والتوجيهات التطبيقية القابلة للتنفيذ، وتحسين كفاءة دعم اتخاذ القرار في مشاريع التحسين والتأهيل المستدام.

وأكدت المهندسة مريم المهيري، المدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم وترخيص المباني في بلدية دبي، أن إطلاق الدليل يعكس حرص البلدية على مواصلة تمكين وتطوير وتنظيم قطاع البناء والتشييد، وتبني حلول استباقية مرنة، لتحقيق أهداف دبي في الاستدامة.

ودعم التحول نحو مبانٍ أكثر استدامة، وذلك انسجاماً مع تحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب الوصول لمبانٍ صفرية الطاقة بحلول عام 2050.