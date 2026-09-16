الفائزون: رعاية محمد بن راشد الدافع الأكبر لتميز الشباب العربي

دبي - عماد الدين إبراهيم - حصة التميمي - أفنان آل علي

أشاد الفائزون بجائزة «إبداع» للإعلام للشباب العربي، الصادرة ضمن فعاليات الدورة الـ24 لقمة الإعلام العربي التي يُنظمها نادي دبي للصحافة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالدعم الكبير والحرص المستمر الذي يوليه سموه للمواهب الشبابية والعقول المبدعة في الوطن العربي.

وأكد المبدعون الشباب أن إطلاق هذه الجوائز والملتقيات التخصصية المتميزة يعكس رؤية دبي الرائدة في احتضان الطاقات الشابة واستشراف مستقبل القطاع الإعلامي، ما يكرّس مكانة الإمارة قِبلة أولى للإبداع العربي ومنصة متكاملة لصقل المهارات وتحفيز الأجيال الواعدة على تقديم أفضل ما لديها.

وأعرب المكرمون عن بالغ شكرهم وامتنانهم للجهود الكريمة التي تبذلها دبي وقادتها، مؤكدين أن التكريم في هذا المحفل الإعلامي العالمي لا يمثل مجرد إنهاء لمرحلة دراسية أو بداية لمسيرة عملية فحسب، بل هو بمنزلة وسام فخر وعلامة فارقة تضع على عاتقهم مسؤولية مضاعفة لمواصلة طريق التميز والابتكار في مختلف مجالات الصحافة والإنتاج الرقمي والمرئي.

وقد عبّر الفائزون عن اعتزازهم الدائم بهذه اللحظة التاريخية، مشيدين بحفاوة الاستقبال والتنظيم الاستثنائي من قبل نادي دبي للصحافة، والمساندة الكاملة التي حظوا بها طول فترة مشاركتهم في القمة.

ففي فئة «الفيديو القصير»، صرح أعضاء فريق عمل مشروع «الكويت من الماضي إلى الحاضر» من جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا (دعيج المحارب - حسن أكبر - تالا عقاد - الوليد مقداد - سالم المذكور - حسين بحروه - د. أحمد الشلال) بأن الفوز بالجائزة كان مفاجأة سارة غمرتهم بالفخر والبهجة، مشيرين إلى أن هذا الإنجاز يعود بعد توفيق الله إلى روح التعاون والعمل الجماعي المثمر بين جميع أعضاء الفريق، وبدعم مباشر ومساندة من الأستاذ جاسم المذكور والدكتور أحمد الشلال من قسم الإعلام بالجامعة، مؤكدين أن الجائزة ستكون الدافع الأكبر لهم لنقل خبراتهم الأكاديمية إلى ميدان العمل الفعلي بروح ملؤها الشغف والامتنان لمقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على هذه الفرصة النوعية.

وفي الفئة ذاتها، نال الفوز أيضاً فريق جامعة الخليج، إلى جانب المبدع أحمد خليفة اليعربي من جامعة السلطان قابوس بمسقط الذي حصد الجائزة عن فئة «الفيديو القصير» والتصوير، حيث أوضح اليعربي أن هذه الجائزة تمثل البداية المشرقة لمسيرة طويلة من العمل والتطور، مؤكداً أن هذا الدعم والرعاية الشبابية الكريمة من دبي يشكلان محركاً أساسياً للاستمرار في صقل مهاراته الفوتوغرافية والإعلامية.

وعلى صعيد التقنيات الحديثة، نالت المبدعة ميثا وليد الشحي، من كليات التقنية العليا برأس الخيمة، جائزة فئة «الوسائط المتعددة» عن إنتاجها فيديو قصيراً مدته ثلاث دقائق استعرضت خلاله تراث دولة الإمارات العربية المتحدة وأصالتها. وتميز هذا العمل بالاعتماد الكامل على أدوات الذكاء الاصطناعي في توليد الصور والأصوات، وصولاً إلى عمليات المونتاج والإخراج الفني، وأكدت ميثا أن هذا الإنجاز يمنح مسيرتها المهنية طريقاً واضحة نحو القمة، معربة عن شكرها القيادة الرشيدة والقائمين على المنظومة، وتطلعها لنشر فيديو المشروع عبر مختلف المنصات الرقمية والشاشات التلفزيونية. وفي فئة «الألعاب الإلكترونية»، حقق فريق جامعة الإمارات المكون من الطالبات خولة النيادي، وعهد العرابي، وريم النيادي، جائزة المركز الأول عن لعبتهن المبتكرة «اكتشف العين»، وأوضحت عهد العرابي أن التكريم يمنحهن دافعاً قوياً لتطوير اللعبة والارتقاء بها لخدمة الشباب العربي والزوار والتعريف بأبعاد مدينة العين التاريخية والسياحية، في حين رفعت ريم النيادي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى راعي الجائزة على إتاحته هذه الفرصة الاستثنائية.

وفي فئة «التقارير الصحفية»، أكدت الطالبة رهف السيد عودة المحتسب أن الفوز بالجائزة يمثل تكليفاً مهنياً كبيراً يدفعها للعمل بدأب وشغف في مجالات الصحافة والنشر مستقبلاً، مؤكدة أنها تستعد لدخول سوق العمل بروح معنوية مرتفعة وحوافز عالية لتكون عند حسن ظن من منحوها هذا التقدير الرفيع من قلب دبي.

ومن جانبها، عبّرت الطالبة لورانس رضا وليم من جامعة القاهرة، الفائزة بجائزة فئة «البودكاست» عن عمل «الشريط الرابع»، عن اعتزازها الكبير بهذا الوسام الذي يتوج ختام مسيرتها الطلابية وبداية مرحلة إبداعية جديدة، موضحة أن الفوز هو نتيجة ثمرة جهود جماعية مخلصة شارك فيها زملاؤها وأساتذتها في قسم الإعلام بجامعة القاهرة.

وضمت القائمة الكاملة للفرق الفائزة بجوائز هذا العام نخبة من الشباب العربي المبهر: رهف السيد عودة المحتسب في التقارير الصحفية، ولورانس رضا وليم عن فريق «الشريط الرابع» بجمهورية مصر العربية في البودكاست، وفريق عمل لعبة «اكتشف العين» من جامعة الإمارات في الألعاب الإلكترونية، وميثا وليد الشحي في الوسائط المتعددة، وأحمد خليفة اليعربي وفريق عمل «الكويت من الماضي إلى الحاضر» في فئة الفيديو القصير، لتسجل قمة الإعلام العربي بذلك محطة جديدة ناجحة في مسيرة تمكين الشباب العربي ورعايتهم.