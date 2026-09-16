مصحف مصغر عمره 130 عاما في "معرض أبوظبي للكتاب"

يشهد معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الخامسة والثلاثين، عرض نسخة نادرة من "مصحف برايس" المصغّر طُبعت في اسكتلندا نحو عام 1896 وتعد من أشهر المصاحف المصغرة التي أُنتجت في أواخر القرن التاسع عشر.

وتقدّم دار "بيتر هارينغتون" المتخصصة في الكتب النادرة هذه النسخة التي لا تتجاوز أبعادها 26 × 19 ملليمترا، وتُعدّ أول نسخة مصغّرة من القرآن الكريم تطبع في أوروبا.

وقالت سارة تريفيسون المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في دار "بيتر هارينغتون" لوكالة أنباء الإمارات /وام/، إن عرض المصحف في معرض أبوظبي للكتاب يعكس قيمته التاريخية في مسيرة طباعة المصاحف المصغّرة.

وأوضحت أن المصحف طُبع بتقنية الطباعة الحجرية الضوئية اعتماداً على نص مخطوط صُوّر وصُغِّر إلى هذا الحجم الدقيق، مشيرةً إلى أنه محفوظ داخل حافظة معدنية أصلية مزوّدة بعدسة مكبّرة تساعد على قراءة النص.

وأضافت أن "مصحف برايس" اكتسب شهرة واسعة بعد انتشار نسخه في مناطق عدة من العالم ووصولها إلى مكة المكرمة حيث كان الحجاج يقتنونها.

ويحتفظ المصحف بتجليده الأصلي من الجلد الأحمر المزخرف بالذهب وحافظته المعدنية الأصلية، فيما تعرضه الدار للبيع خلال المعرض بقيمة 2750 جنيهاً إسترلينياً.