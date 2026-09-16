مركز دبي للأمن الإلكتروني يكشف عن "سراب" ومبادرات سيبرانية جديدة

كشف مركز دبي للأمن الإلكتروني، في اليوم الأول من مشاركته في "جيسيك جلوبال 2026"، عن ثلاث مبادرات جديدة، في إطار جهوده لمواكبة التهديدات السيبرانية الناشئة، وتطوير القدرات المتخصصة، وتعزيز المرونة السيبرانية في دبي.

ويتصدر المبادرات الجديدة "سراب"، وهو نموذج ذكاء اصطناعي مفتوح المصدر طوّره فريق إماراتي بالكامل في مركز دبي للأمن الإلكتروني لكشف مقاطع الفيديو المزيفة بتقنية التزييف العميق، ويُعد الأول من نوعه الذي تطوره جهة حكومية في المنطقة العربية.

وسيُتاح "سراب" عبر منصات المطورين، لتمكين مهندسي الذكاء الاصطناعي وخبراء الأمن السيبراني والباحثين من اختباره والبناء عليه والمساهمة في تطويره، في ظل التطور المتسارع لتقنيات التزييف العميق وتأثيرها في الثقة والأمن الرقمي.

كما أطلق المركز إطار دبي للمهارات السيبرانية، الذي يوفر مرجعاً موحداً للمؤهلات والشهادات والمسارات التدريبية والمهنية للعاملين في القطاع.

ويخدم الإطار المختصين وجهات العمل والمؤسسات الأكاديمية ومزودي التدريب، ويوفر منهجية مشتركة لقياس الكفاءات وتنميتها بما يتماشى مع المعايير الدولية المعترف بها.

وأعلن المركز عن برنامج تصريح مدققي نظام أمن المعلومات، الذي يؤهل المدققين ومختصي أمن المعلومات لتقييم مدى الالتزام بمتطلبات النظام وفق منهجية موحدة ومعايير واضحة.

ويركز البرنامج على التطبيق العملي للتدقيق وتقييم الأدلة، بما يسهم في رفع كفاءة وجودة عمليات التدقيق في دبي.

وقال سعادة يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: تواصل دبي ترسيخ نموذج متقدم في الأمن السيبراني، يقوم على استشراف التحولات، وبناء القدرات الوطنية، وتحويل التحديات إلى فرص للابتكار والتقدم. ونؤمن بأن الريادة في هذا المجال لا تتحقق فقط بمواكبة المتغيرات، بل بالقدرة على استباقها والمساهمة في صياغة مستقبلها.

وأضاف: تجسد المبادرات التي نطلقها اليوم هذا التوجه، وتعكس طموحنا في تطوير حلول وخبرات تنطلق من دبي، وتترك أثراً يتجاوز حدودها، بما يدعم رؤيتها لمستقبل رقمي آمن ومستدام.

ويدعو مركز دبي للأمن الإلكتروني زوار "جيسيك جلوبال 2026" إلى تجربة "سراب" والتعرف على أحدث مبادراته في جناح المركز بالقاعة 5 في مركز دبي للمعارض بمدينة إكسبو دبي، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2026.