شراكة بين «تمكين المجتمع» و«الوطنية لحقوق الإنسان»

بحثت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، خلال لقائها الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون والتنسيق،.

وقالت معالي شما بنت سهيل المزروعي إن تعزيز الشراكة مع الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يمثل امتداداً لنهج دولة الإمارات في بناء منظومة مجتمعية متكاملة، تتضافر فيها أدوار الجهات الحكومية ومؤسسات النفع العام، بما يعزز تمكين أفراد المجتمع ويستجيب لتطلّعاتهم.

أكد الدكتور سالم سهيل النيادي أن الشراكة مع وزارة تمكين المجتمع تفتح آفاقاً أوسع لتوظيف الخبرات الحقوقية في دعم التمكين المجتمعي وتطوير السياسات والممارسات، وتعزيز قنوات التواصل مع مؤسسات النفع العام، بما يدعم بناء مجتمع أكثر مشاركة ووعياً بحقوقه ومسؤولياته.