«الداخلية» تشارك في منتدى الصين العالمي للأمن العام

شارك وفد من وزارة الداخلية، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، مفتش عام وزارة الداخلية، في أعمال منتدى التعاون العالمي للأمن العام 2026، الذي عقد في مدينة ليانيونقانغ بجمهورية الصين الشعبية، بمشاركة أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 180 دولة، من مسؤولين وقيادات أمنية وممثلين عن عدد من الدول والمنظمات الدولية.

وتأتي مشاركة الوزارة في المنتدى، في إطار تعزيز التعاون الأمني الدولي، وتبادل الخبرات والتجارب، والاطلاع على أحدث الممارسات في مجالات الأمن العام والعمل الشرطي، وتعزيز فرص التعاون وتبادل المعرفة بين الأجهزة الأمنية.

ورحب معالي وانغ شياو هونغ، وزير الأمن العام الصيني، باللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية مشاركة دولة الإمارات وحضورها في أعمال المنتدى.

وزار وفد وزارة الداخلية معرض تقنيات الأمن العام المصاحب للمنتدى، وتعرف على أبرز الابتكارات والتطبيقات الحديثة في مجالات الأمن العام والعمل الشرطي.

كما زار معرض طريق الحرير للأمن 2026، حيث اطلع الوفد على المعدات والتقنيات الشرطية الحديثة، وما تقدمه من حلول متطورة لدعم العمل الأمني.

من جهة أخرى وقعت وزارة الداخلية مذكرة تفاهم مع أكاديمية وورلد وايد (K9)، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات تدريب وتأهيل فرق الكلاب البوليسية، ورفع مستوى كفاءتها وجاهزيتها الميدانية.

وقع المذكرة من جانب وزارة الداخلية، العميد سعيد عبدالله السويدي، الوكيل المساعد لشؤون الأمن، فيما وقعها عن الأكاديمية جاسم عبدالله الشرفاء، مدير عام أكاديمية وورلد وايد (K9).

إلى ذلك نظمت الإدارة العامة للعمليات المركزية الاتحادية بوزارة الداخلية ممثلة في إدارة الأزمات والكوارث، ورشة عمل لمناقشة منظومة إدارة استمرارية الأعمال بنادي الشرطة للرياضة والرماية بعجمان بحضور منسقين وممثلين عن القيادات والإدارات العامة للشرطة.