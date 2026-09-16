لطيفة بنت محمد تتفقّد فعاليات "قمة الإعلام العربي 2026"

قامت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، اليوم الثلاثاء ، بجولة في مقر قمة الإعلام العربي 2026 حيث اطلعت سموّها على المكونات المختلفة التي يضمها مقر الدورة الأكبر في تاريخ القمة، والتي تستمر أعمالها في مركز دبي التجاري العالمي حتى 17 سبتمبر الحالي.

رافقت سموّها خلال الجولة معالي منى غانم المرّي، نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، ومريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، الجهة المنظّمة للقمة.

واطّلعت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم خلال الجولة على جانب من الفعاليات والمنصات التي تضمها الدورة الرابعة والعشرون من القمة، وما تطرحه من نقاش متنوع يجمع قيادات المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى والخبراء والمتخصصين، ويواكب التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع الإعلام إقليمياً وعالمياً.

كما تعرّفت سموّها إلى ما تشهده دورة هذا العام من توسع في نطاق الموضوعات والفعاليات المتخصصة، والتي تتناول مختلف جوانب صناعة الإعلام والمحتوى، والتطور المتسارع في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الاهتمام بالمواهب الإعلامية الشابة وتطوير قدراتها وإتاحة المجال أمامها للتفاعل مع الخبرات والتجارب الإعلامية المختلفة.