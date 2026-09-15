مروان إبراهيم حاجي آل ناصر يحل في المرتبة الـ20 بقائمة «فوربس» لأقوى قادة الرعاية الصحية بالشرق الأوسط

حل سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لمجموعة تداوي للرعاية الصحية، بقائمة «فوربس الشرق الأوسط» لأقوى قادة الرعاية الصحية في المنطقة لعام 2026، للعام الثاني على التوالي في إنجاز إماراتي جديد يعكس النمو المتسارع الذي حققه في مجموعة تدواي وتميزها المتنامي في قطاع الرعاية الصحية.

وبرز اسم سعادة مروان إبراهيم حاجي آل ناصر بالمركز الـ 20 بقائمة «فوربس الشرق الأوسط 2026» لقيادات قطاع الرعاية الصحية محققا قفزة 24 مركزا، بعد اختياره في المركز 44 بقائمة عام 2025 ضمن فئة المؤسسين والمساهمين، تقديراً لدوره في تأسيس وتطوير مجموعة «تداوي» الإماراتية وتوسيع نطاق خدماتها ومرافقها الطبية.

وقال سعادة مروان إبراهيم حاجي :" يمثل هذا التصنيف تقديراً لجهود فريق عمل متكامل آمن منذ البداية بإمكانية بناء نموذج للرعاية الصحية ينطلق من دبي ويواكب أعلى المعايير العالمية. وما تحقق خلال السنوات الماضية هو نتيجة رؤية واضحة ركزت على جودة الرعاية، واستقطاب الكفاءات الطبية، وتطوير الخدمات والتخصصات، والاستثمار في التقنيات الحديثة بما ينعكس بصورة مباشرة على تجربة المرضى ونتائجهم الصحية".

وأضاف: "خلال أربع سنوات فقط، نجحنا في بناء منظومة صحية متنامية، واليوم نواصل العمل على توسيع قدراتنا وتطوير نموذجنا، بما يواكب المكانة التي رسختها دبي ودولة الإمارات مركزاً عالمياً للرعاية الصحية والابتكار الطبي. ونعتبر هذا الإنجاز مسؤولية إضافية تدفعنا إلى مواصلة التطوير وصناعة أثر حقيقي ومستدام في حياة المرضى".

وشهدت مجموعة "تداوي للرعاية الصجية" خلال السنوات الأخيرة توسعاً كبيراً شمل شبكة من المرافق والخدمات الطبية، من بينها مستشفى تداوي التخصصي في دبي، إلى جانب عيادات ومراكز طبية تقدم خدماتها لعدد من الجهات الحكومية والخاصة، فيما حصل مستشفى تداوي التخصصي على الاعتماد الدولي الأسترالي ACHS بنسبة امتثال بلغت 98.5% لمعايير الجودة والسلامة في عام 2024.

وواصلت المجموعة خلال الفترة الماضية توسيع شراكاتها وخدماتها، بما في ذلك التعاون مع جهات حكومية لتوفير خدمات الرعاية الصحية. كما عززت «تداوي» حضورها في مجال المسؤولية المجتمعية والاستدامة الصحية من خلال مبادرات تستهدف دعم علاج المرضى غير القادرين، ومن بينها مشروع «وقف تداوي الصحي»، الذي يستهدف توفير مصدر مستدام لدعم تكاليف علاج الحالات المستحقة.

ويعكس وصول سعادة مروان حاجي آل ناصر إلى المرتبة الـ20 في تصنيف 2026 مرحلة جديدة في مسيرة المجموعة، ويؤكد تنامي حضور القيادات الإماراتية في قطاع الرعاية الصحية الخاص، ودورها في تطوير نماذج صحية تجمع بين جودة الخدمات، والابتكار، والاستدامة، بما يدعم تنافسية دولة الإمارات ومكانتها المتقدمة في قطاع الرعاية الصحية.