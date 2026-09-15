محمد بن راشد: علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أثناء استقبال الرئيس السوري أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي، اليوم:" إن علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير".

ودون سموه على حسابه في منصة إكس: "أثناء استقبال أخي الرئيس أحمد الشرع ضيف قمة الإعلام العربي في دبي .. علاقاتنا مع سوريا علاقات محبة وصداقة وأخوّة وتقدير".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "نفرح بعودة سوريا لطريق التنمية .. ونتفاءل بعودة سوريا الحضارة لمكانتها العالمية التي تستحقها .. ونتفاءل بعلاقات أخوية عميقة بين الشعبين الصديقين".