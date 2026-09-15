منصور بن زايد ورئيس أنغولا يبحثان هاتفياً علاقات التعاون

تلقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، اتصالاً هاتفياً من فخامة جواو مانويل لورينسو، رئيس جمهورية أنغولا الصديقة، بحثا خلاله سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون والعمل المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، في إطار الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين، بما يدعم مصالحهما المشتركة ويعود بالخير على الشعبين الصديقين.

ونقل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، خلال الاتصال، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، إلى فخامته وتمنيات سموه لأنغولا وشعبها الصديق مزيداً من التطور والنماء.

وأكد سموه حرص صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" على تعزيز العلاقات الإماراتية-الأنغولية، والعمل على تطويرها بما يعزز الشراكة القائمة، ويفتح آفاقاً جديدة للعمل المشترك ويخدم مصالحهما المشتركة.

من جانبه، حمّل فخامة جواو مانويل لورينسو، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدم والازدهار.

ووجه فخامة الرئيس الأنغولي، خلال الاتصال، دعوة إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لزيارة جمهورية أنغولا.

ورحب سموه بالدعوة، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع فخامته، في إطار رؤية وتوجيهات صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، للارتقاء بالعلاقات بين البلدين نحو آفاق أرحب من النمو والازدهار المشترك.