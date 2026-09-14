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سيف بن زايد في أبيات شعرية: في يوم واحد زاروا الغرب والشرق..حرّاس دار مخضّعين الطموحات

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البيان

نشر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، عبر منصة «إكس»، فيديو يتضمن مشاهد من «زيارة دولة» قام بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، إلى ألمانيا، إلى جانب لقطات من زيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، إلى الهند، حيث شارك سموه خلال الزيارة، في أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة «بريكس» في العاصمة نيودلهي، نيابة عن صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان،رئيس الدولة.

وأرفق الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد الفيديو بأبيات شعرية قال فيها:

في يوم واحد زاروا الغرب والشرق

حرّاس دار مخضّعين الطموحات

وزن القياده الصادقه يصنع الفرق

يوم الدول تبغي ثقة في العلاقات

سبحان من مهّد لهم كايد الطرق

حظ المؤسس في الوطن حي ما مات