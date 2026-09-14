حمدان بن محمد: دبي ستبقى الملتقى لرسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالمياً

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن دبي ستبقى هي الوجهة والملتقى لرسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالمياً.

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" : " تفقدت جانباً من فعاليات الدورة الـ 33 من معرض "سوق السفر العربي"، المقامة في مركز دبي التجاري العالمي، والتي تستمر حتى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة 1,405 جهة ومؤسسة وشركة متخصصة من دولة الإمارات ومختلف دول العالم... يمثّل المعرض منصة عالمية تجمع نخبةً من قادة القطاع وخبرائه، وستبقى دبي هي الوجهة والملتقى لرسم مستقبل قطاع السفر والسياحة عالمياً".