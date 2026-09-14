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محمد بن راشد: جهودنا مستمرة لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية

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البيان

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دبي استقبلت حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى .. وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة .

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" :" أثناء زيارتي اليوم لمعرض سوق السفر العربي 2026 بمشاركة 80 دولة .. تجتمع هيئات السياحة، وشركات الطيران ، والعلامات العالمية في قطاع الضيافة، وشركات التقنية لتناقش مستقبل السياحة العالمية لدينا في دبي" .

وأضاف سموه " استقبلت دبي حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى .. وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة ..

وتابع سموه " نرحب بالجميع في بلادنا ..ونعد الجميع باستمرار جهودنا لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية بكرمها .. وتنوعها .. وحيويتها".