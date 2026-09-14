محمد بن راشد: جهودنا مستمرة لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن دبي استقبلت حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى .. وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة .

ودون سموه في حسابه على منصة "إكس" :" أثناء زيارتي اليوم لمعرض سوق السفر العربي 2026 بمشاركة 80 دولة .. تجتمع هيئات السياحة، وشركات الطيران ، والعلامات العالمية في قطاع الضيافة، وشركات التقنية لتناقش مستقبل السياحة العالمية لدينا في دبي" .

وأضاف سموه " استقبلت دبي حوالي 7 ملايين سائح في الأشهر الثمانية الأولى .. وسجلت 21 مليون غرفة فندقية محجوزة في نفس الفترة ..

وتابع سموه " نرحب بالجميع في بلادنا ..ونعد الجميع باستمرار جهودنا لترسيخ بلادنا إحدى أفضل وأرقى الوجهات السياحية العالمية بكرمها .. وتنوعها .. وحيويتها".