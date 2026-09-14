5 دقائق لإصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي

أطلقت الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي، خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية بشكل فوري في مركز سعادة المتعاملين في مطار دبي الدولي- مبنى المسافرين رقم 3 القادمون، بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ونادي الإمارات للسيارات والسياحة، ومركز «آمر» وذلك للمواطنين والمقيمين من حاملي رخص القيادة الإماراتية السارية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات في المواقع الحيوية، بما يواكب وتيرة السفر المتسارعة، ويوفر حلولاً عملية تُراعي طبيعة تنقل المسافرين واحتياجاتهم في مراحل ما قبل السفر، حيث تُتيح الخدمة إصدار رخصة القيادة الدولية خلال مدة لا تتجاوز خمس دقائق.

وتعتمد الخدمة على تكامل الأنظمة الرقمية بين الجهات الشريكة، إذ يكتفي المتعامل بتقديم بطاقة الهوية الإماراتية، ورخصة قيادة إماراتية سارية المفعول، ونسخة من جواز السفر، إلى جانب صورة شخصية، ليقوم النظام بالتحقق التلقائي من البيانات واعتماد الطلب فورياً، بما يضمن دقة الإجراءات وسرعة الإنجاز في بيئة تشغيلية متكاملة وعلى مدار الساعة.

وأكد اللواء خلف أحمد الغيث مساعد المدير العام لأذونات الدخول والإقامة، أن هذه الخطوة تعكس النهج الذي تتبناه دبي في تطوير الخدمات الحكومية.

وقال: نحرص في إقامة دبي على أن تكون تجربة المتعامل امتداداً لمنظومة السفر الذكية، من خلال خدمات استباقية تُقدَّم في المكان والوقت المناسبين. وإطلاق خدمة إصدار رخصة القيادة الدولية في مطار دبي الدولي يجسد تكامل الجهات الحكومية، ويعكس جاهزية دبي في توفير حلول مرنة تسهّل حياة المسافرين وتعزّز ثقتهم بمنظومة الخدمات.

وأضاف أن هذا النوع من المبادرات يعزّز مكانة دبي مدينة عالمية رائدة في جودة الحياة وكفاءة الخدمات، ويؤكد التزام الجهات المعنية بتطوير تجارب سفر سلسة تُلبي تطلعات المجتمع والزوار على حد سواء.

من جانبه، أوضح أحمد محبوب، المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات، أن الخدمة تمثل نموذجاً متقدماً للتعاون بين الشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في تحسين تجربة المتعاملين عبر توفير خدمات فورية في أحد أكثر المواقع حيوية في الإمارة، مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة «24/7».

ويعكس إطلاق هذه الخدمة في مطار دبي الدولي المكانة المتقدمة التي رسختها دولة الإمارات نموذجاً عالمياً رائداً في تطوير الخدمات الحكومية الرقمية والمترابطة، وترسيخ نهج يتمحور حول الإنسان ويعزّز جودة الحياة، كما يؤكد ريادة إمارة دبي في ترجمة هذه الرؤى إلى حلول عملية واستباقية تُقدَّم في أكثر المواقع حيوية، بما يدعم سلاسة السفر ويعزّز ثقة المتعاملين بمنظومة الخدمات الحكومية المتكاملة.