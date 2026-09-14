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قرقاش: في بيئة عربية وإقليمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات.. الإمارات تواصل نهجها بثبات

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البيان

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في بيئة عربية وإقليمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات وتختلط فيها الحقائق بالتضليل من المهم أن تواصل الإمارات نهجها بثبات مستندة إلى ثلاث ركائز واضحة هي الاستقرار السياسي، والإنجاز الاقتصادي، والتسامح الاجتماعي والديني.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في بيئة عربية وإقليمية يكثر فيها الضجيج والمزايدات، وتختلط فيها الحقائق بالتضليل، من المهم أن تواصل الإمارات نهجها بثبات، مستندة إلى ثلاث ركائز واضحة: الاستقرار السياسي، والإنجاز الاقتصادي، والتسامح الاجتماعي والديني، فالدول لا تبني مكانتها بالسجالات، بل بما تنجزه لشعوبها. لنتذكر أن الضجيج عابر والإنجاز هو الذي يبقى".