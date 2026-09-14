الإمارات .. "الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة" تفتح باب التسجيل لموسم الحج عبر منصاتها الرسمية

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، بدء استقبال طلبات مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في أداء فريضة الحج -الموسم القادم 1448هـ / 2027م- عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني، وذلك اعتبارًا من اليوم 14 سبتمبر، وحتى تاريخ 25 من الشهر نفسه، داعية إلى الالتزام بالتسجيل في الوقت المحدد والتأكد من استكمال كافة البيانات، لافتة إلى أن عملية الاختيار تتم وفق نظام الفرز الآلي.

وأكدت الهيئة أن التسجيل للحج يقتصر على مواطني الدولة الذين لم يسبق لهم الحج من قبل، وأن المسجلين في العام الماضي لا يحتاجون إلى التسجيل مرة أخرى وإنما عليهم تحديث طلبهم.

وأشارت الهيئة إلى ضرورة تحميل النسخة المحدثة من تطبيقها الذكي AWQAfUAE، عند التقديم، وتسجيل الدخول بالهوية الرقمية (UAE Pass) واختيار خدمة باقة الحج، ثم اختيار أيقونة التسجيل واستكمال البيانات المطلوبة وقراءة الشروط والأحكام، ثم إرسال الطلب، واستلام الرقم المرجعي الخاص بطلب التسجيل.

وأضافت أنه في حال إضافة محرم أو مرافق أو أفراد العائلة بما يسمى (الربط العائلي)، يجب أن يكون المضاف قد استكمل عملية التسجيل وحاصلاً على رقم مرجعي للطلب من قبل، ثم بعد ذلك تبدأ خطوات الإضافة باختيار حالة الطلب / إضافة أفراد العائلة، ثم اختيار أحد خيارات الإضافة للربط العائلي، ويليه إدخال الرقم المرجعي للمحرم أو المرافق أو أفراد العائلة والضغط على إرسال، ومن ثم الدخول من خلال هاتف الشخص المراد الربط معه (المحرم / المرافق / أفراد العائلة ) إلى أيقونة معلومات المستخدم، والضغط على تأكيد لاستكمال عملية الربط العائلي.

وبينت أنه يمكن لمقدم الطلب متابعة حالة طلبه عن طريق الضغط على أيقونة حالة الطلب في أي وقت، وفي حال طلب المزيد من الاستفسارات يمكن للمتعاملين التواصل عبر الرقم 8008222.