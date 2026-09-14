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الإمارات

عبدالله بن زايد ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية العراقي يبحثان هاتفياً العلاقات الأخوية

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 بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع معالي الدكتور فؤاد محمد حسين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تنمية التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يحقق مصالحهما المتبادلة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.

كما بحث الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم دولة الإمارات لكل ما يعزز أمن واستقرار العراق الشقيق ويلبي تطلعات شعبه إلى التنمية والازدهار.