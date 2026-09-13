"دبي للصحافة" ينظّم النسخة الخامسة من منتدى "دبي بودفست" ضمن قمة الإعلام العربي





ينظّم نادي دبي للصحافة، منتدى "دبي بودفست 2026"، ضمن أعمال الدورة الرابعة والعشرين من "قمة الإعلام العربي 2026"، التي تُعقد أعمالها خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. ويشارك في النسخة الخامسة من المنتدى نخبة من صنّاع البودكاست والمحتوى، وقيادات المنصات الرقمية والمؤسسات الإعلامية والمتخصصين في صناعة المحتوى، في حوار يستشرف مستقبل صناعة البودكاست العربي والفرص التي يتيحها التطور المتسارع للإعلام الرقمي أمام المواهب العربية للوصول إلى جمهور أوسع وتقديم محتوى أكثر قدرة على المنافسة والتأثير.

ويركّز "دبي بودفست" على التحولات التي تشهدها صناعة المحتوى الصوتي، ومتطلبات تطوير صناعة أكثر استدامة، والفرص الاقتصادية والإبداعية التي يوفرها القطاع، إلى جانب تطور العلاقة بين صانع المحتوى والجمهور، ودور التكنولوجيا في تطوير أساليب الإنتاج والتوزيع والوصول.

وأوضحت وداد كاهور، عضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي 2026 أن "دبي بودفست" يوفر منصة تجمع أصحاب التجارب والخبرات والمواهب لمناقشة الفرص والتحديات التي ترسم مستقبل صناعة البودكاست في المنطقة، وقالت: "شهدت صناعة البودكاست تطوراً كبيراً في طبيعة المحتوى وأدوات الإنتاج وأساليب الوصول إلى الجمهور، وأصبح التحدي اليوم يتمثل في كيفية تحويل هذا النمو إلى صناعة أكثر استدامة وتأثيراً.

وأضافت: "يمتلك العالم العربي قاعدة كبيرة من المواهب والأفكار والقصص القادرة على إنتاج محتوى متميز يعبر عن ثقافتنا وهويتنا ويصل إلى جمهور عالمي، فيما تواصل دبي توفير المساحات التي تجمع صنّاع الإعلام الجديد وتفتح أمام هذه المواهب آفاقاً أوسع للإبداع والتعاون والوصول.. ونسعى من خلال المنتدى إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات التي تحدد مستقبل المحتوى الصوتي".

يُذكر أن "قمة الإعلام العربي 2026" تستضيف هذا العام أكثر من 200 من أبرز الشخصيات والقيادات الإعلامية والفكرية من خارج دولة الإمارات، إلى جانب رؤساء التحرير وقيادات المؤسسات الإعلامية وصُنّاع المحتوى والمؤثرين وخبراء التكنولوجيا الإعلامية والأكاديميين من دولة الإمارات والمنطقة والعالم، ويقدم أكثر من 400 متحدث رؤى وتجارب متنوعة ضمن أكثر من 175 جلسة نقاشية وحوارية تستشرف مستقبل مختلف القطاعات الإعلامية.

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