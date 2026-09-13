رئيس الدولة وملك الأردن يبحثان علاقات البلدين والتطورات الإقليمية

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم مع أخيه صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة العلاقات الأخوية ومسارات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم أولوياتهما التنموية ومصالحهما المتبادلة ويعود بالخير على شعبيهما.

وأكد صاحب السمو رئيس الدولة وملك الأردن خلال اللقاء حرصهما المشترك على مواصلة تعزيز العلاقات الإماراتية - الأردنية وتوسيع آفاقها في القطاعات الاقتصادية والتجارية والتنموية وغيرها من المجالات وذلك في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تجمعهما.

كما جرى استعراض عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها مؤكدين حرصهما على مواصلة التشاور الأخوي والتنسيق حيال مختلف القضايا بما يدعم جهود ترسيخ الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة.

حضر اللقاء، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

ومن الجانب الأردني حضره صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الدكتور جعفر حسان رئيس الوزراء الأردني وعدد من المسؤولين في الأردن.

وقد غادر صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني البلاد في وقت لاحق حيث كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مودعي جلالته وعدد من سمو الشيوخ والمسؤولين.