محمد بن زايد لطلبة الإمارات في ألمانيا: أنتم أغلى ما نملك

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن طلبة الإمارات في الخارج أغلى ما تملك الدولة، مشيراً إلى أنهم يجسدون قيم الإمارات وثقافتها وصورتها الحضارية.

وفي فيديو متداول خلال لقائه عدداً من طلبة الإمارات في ألمانيا، عبر سموه عن سعادته بلقاء أبنائه الطلبة قائلاً: «والله يا عيالي أنا سعيد جداً بشوفتكم، أنتم أغلى ما نملك»، معرباً عن تمنياته بالنجاح والتوفيق لهم للإسهام في مسيرة الدولة واستثمار ما حصلوه من معارف لخدمة أهدافها التنموية.

وتبادل سموه والطلبة الأحاديث الودية وتعرف إلى تخصصاتهم، مختتماً اللقاء قائلاً: «سعيد بشوفتكم سلموا على أهلكم».

وأعرب الطلبة عن سعادتهم بلقاء صاحب السمو رئيس الدولة، معبرين عن شكرهم للاهتمام الخاص والمتابعة المباشرة اللذين يوليهما لأبنائه الطلبة، كما عبروا عن تقديرهم لما توفره لهم الدولة من دعم لمواصلة تعليمهم.