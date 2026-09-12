ولي عهد أبوظبي يلتقي رئيس كازاخستان على هامش أعمال قمة "بريكس" بنيودلهي





التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، فخامة قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، على هامش أعمال القمة الـ18 لقادة دول مجموعة "بريكس"، التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي.

ونقل سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف، وتمنياته لجمهورية كازاخستان وشعبها الصديق مزيدا من التقدم والازدهار.

فيما حمّل فخامته سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله"، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها دوام التقدم والرخاء.

وتناول اللقاء العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية كازاخستان، والحرص المشترك على مواصلة تعزيزها وتطويرها، بما يسهم في دعم الشراكة بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون بينهما، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما الصديقين.